Блогер Варламов: пермские чиновники застряли в прошлом веке

Илья Варламов раскритиковал проект обновления дорог в Перми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер Илья Варламов раскритиковал проект обновления улиц Крисанова, Плеханова, Ленина и Маршала Жукова в Перми, который запланирован на 2021 год. Свое мнение о грядущих изменениях в городе он опубликовал на своей странице в Livejournal.

«Похоже, что городские чиновники застряли где-то в середине прошлого века, поскольку для них по-прежнему идеальный город — это эстакады под окнами и восьмиполосные шоссе», — написал Варламов. Проект предполагает увеличение количества полос для движения автомобилей, а также строительство большой эстакады, что на сайте городской администрации называют фантастикой. Блогер же придерживается противоположного мнения.

Он также вспомнил свой визит в Пермь. Варламов отметил, что не может забыть чувство безысходности, возникающее при прогулке по центру города. «Пермь очень не любит пешеходов», — подчеркнул блогер.

Ранее Варламов включил город Березники Пермского края в число вымирающих городов России. В рейтинге город оказался на восьмом месте из 14.