Соловьев связал закрытие «Дома-2» с заявлением Кремля

Владимир Соловьев пошутил над Ксенией Собчак из-за закрытия «Дома-2» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев связал закрытие телепроекта «Дом-2» с фразой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о нехватке денег на газопровод. Своим мнением журналист поделился в эфире своей программы на канале «Соловьев LIVE».

«Если „Дом-2“ закрыли, а „Эхо Москвы“ начало собирать денежки во время трансляций на Youtube — это вообще офигеть. Это что такой знак? Неужели „Газпром-медиа“ перестанет давать им бабки? И фраза, которую сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Сергеевич Песков: „Надо, чтоб всюду был газ, но так дорого провести последние 50 метров“. Вдруг теперь деньги пойдут не на „Дом-2“? Не на всю эту колоссальную вереницу идиотов?» — воскликнул Соловьев. По его словам, это будет хорошо, если «Эхо Москвы» будет жить на деньги, полученные от зрителей во время трансляций. Он назвал большим человеческим счастьем и кайфом, если радиостанцию и проект лишат государственного финансирования.

Также радиоведущий пошутил над журналисткой Ксенией Собчак и певицей Ольгой Бузовой, которые были ведущими «Дома-2». «Боже мой! Какое чудо! Сдох наконец „Дом-2“. Сгорел сарай, сгорела хата, некуда вернуться крабовой королеве Ксении Анатольевне Собчак», — пропел Соловьев. Он пошутил, что журналистке удалось устроить отношения всем своим бывшим возлюбленным, при этом самой остаться «у пепелища».

Телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». Финальный выпуск шоу состоится 30 декабря. Его ведущая Ольга Бузова заявила, что ей очень сложно принять эту новость. Ее коллега Ксения Бородина поблагодарила поклонников за любовь, участников — за то, что всегда были настоящими и добавила, что не прощается с любимым зрителем, пообещав удивить его вновь, передает «Пятый канал». Бывая участница из Тюмени, модель и блогер Алена Водонаева же считает, что 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку.