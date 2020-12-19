Зеленский поблагодарил США за санкции против России

Президент Украины хочет вкладывать американские инвестиции, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за финансовую поддержку во время президентства Дональда Трампа, в том числе за ужесточение санкций против России. Об этом он рассказал в интервью по видеосвязи из Киева, сообщает газета The New York Times.

«Я должен поблагодарить Соединенные Штаты во время правления Дональда Трампа», — сказал он. При этом президент Украины высказал идею, что Америка может инвестировать в контролируемые правительством районы вблизи конфликта на Донбассе. Помимо этого, Зеленский предлагает построить на Украине свой Голливуд и Диснейленд. Он считает, что для двух проектов есть все возможности.

«Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь были такая площадка», — цитирует его телеканал 360. По его словам, Диснейленд будет полезен для граждан Украины, поскольку летать в парки развлечений в США или во Францию «могут далеко не все».

Ранее президент Украины сообщил, что велика вероятность урегулировать конфликт на Донбассе. Сделать это можно с помощью США и нового избранного президента Джо Байдена.