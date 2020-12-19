19 декабря 2020

Зеленский делает ставку на США в урегулировании конфликта в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Зеленский считает, что Джо Байден поможет разрешить ситуацию на Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Одержавший победу на выборах президента США Джо Байден давно имеет тесные связи с Украиной, поэтому Штаты помогут урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Джо Байден, как мне кажется, лучше знает Украину, чем предыдущий президент», — цитирует Зеленского RT. Он отметил, что до президентства Байден имел близкие связи с Украиной, он хорошо понимает разницу между Россией и Украиной. По словам Зеленского, это «поможет укрепить отношения и прекратить войну в Донбассе»

Президент Украины пообещал урегулировать ситуацию в Донбассе до конца своего президентского срока, который закончится в 2024 году. Также он отметил прогресс в этом направлении работы. Зеленский сказал, что на случай, если Минские соглашения не начнут работать, у него есть план «Б». Однако бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что у Киева нет четкого плана, как вести переговоры по ДНР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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