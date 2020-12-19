19 декабря 2020

Ученый РАН развенчал теорию о меняющем ДНК человека коронавирусе

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Врачи в США выяснили, что коронавирус может встроиться в геном человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Фрагменты генома коронавирусной инфекции не могут проникнуть в геном человека, как это делает вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом в разговоре с URA.RU сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института в результате эксперимента установили, что геном COVID-19 способен включаться в геном человека, передает радио Sputnik. Схожая особенность есть у вируса ВИЧ. Этим экспериментом ученые объяснили, почему тест на коронавирус показывал положительный результат у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен.

«Этого не может быть. Не знаю, какие ученые говорят такие вещи. Он не может в геном попасть, потому что это РНК-вирус (рибонуклеиновая кислота), а геном у нас — ДНК. Вирус иммунодефицита тоже РНК, но у него есть фермент, который может переписывать в ДНК», — объяснил Чумаков. Аналогичного мнения придерживаются ученые, опрошенные журналом Science. По их мнению, неизвестно, насколько справедливы выводы в реальных условиях, а не в лаборатории, как это сделала группа ученых США

Врач-инфекционист Екатерина Степанова добавила, что в настоящее время только два вируса способно встраиваться в человеческую ДНК. «Есть ВИЧ, есть вирус гепатита В, которые встраиваются в геном. Вирусам всегда нужна клетка, чтобы синтезировать свои копии. Иногда он это делает, не встраиваясь в геном. А в случае с ВИЧ и гепатитом В они встраиваются», — рассказала URA.RU Степанова.

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