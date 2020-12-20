Россия приближается к новому рекорду по заболеваемости COVID

За сутки коронавирусом в России заболели 28 948 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 28 948 новых случаев коронавируса. Прошлый рекорд по заболеваемости был 6 декабря, когда заболели 29 тысяч человек.

«За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 915 человек», — говорится в сообщении федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 2 848 377 человек, 2 275 657 из них выздоровели. Скончались от инфекции 50 858 россиян.

Среди регионов РФ лидером по количеству заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки там зафиксировано 7263 инфицированных. Далее идет Санкт-Петербург (+3759), на третьем месте — Московская область (+1539).

В регионах УрФО наибольший прирост коронавирусных больных зафиксирован в Свердловской области — 403 человека за сутки. На втором месте идет Пермский край (+333), далее Челябинская область (+314), ХМАО (+226), ЯНАО (+187), в Тюменской области 169 новых больных. Меньше всего случаев инфекции подтверждено в Курганской области: за сутки коронавирусом заболели 107 человек.