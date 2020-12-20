Дерипаска: россияне вернутся к нормальной жизни после 2023 года

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, дерипаска олег, больница, медцентр
Олег Дерипаска назвал этапы возвращения к нормальной жизни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска не верит, что россияне смогут оправиться от кризиса раньше 2023 года. Об этом он заявил в своем telegram-аккаунте.

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023 [года]. <…> Вряд ли раньше. Пока понаступаем на грабли», — написал бизнесмен. Он уверен, что до возвращения к нормальной придется пройти еще много этапов. К примеру, привить 25% активного населения и сделать медпаспорта, отражающие иммунный статус граждан.

В стране также нужно повысить качество онлайн-образования и сетевых сервисов. Кроме того, по версии Дерипаски, России предстоит пережить полный локдаун (карантин) в регионах и активный поиск зараженных коронавирусом.

19 декабря миллиардер объяснил, как сделать Россию независимой страной. Он также объяснил, почему в РФ выросли цены на продукты, напоминает «Национальная служба новостей». Влияние пандемии на экономику пытаются показать и другие медийные персонажи. Так, продюсер Иосиф Пригожин предрекает массовое закрытие магазинов в торговых центрах, пишет RT.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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