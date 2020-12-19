Дерипаска раскрыл, как сделать Россию независимой

Олег Дерипаска подчеркнул, что власти РФ должны создать экономический суверенитет страны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россия может стать независимой, если будет развивать собственные платежные системы и финансовый рынок. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Самодостаточный финансовый рынок, и независимые платежные системы и инструменты — основы суверенитета!» — написал Дерипаска в своем telegram-канале. К своей записи он приложил отрывок видео с ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, на котором глава государства говорит о том, что экономика России должна быть независима.

Дерипаска подчеркнул, что власти РФ должны создать экономический суверенитет страны. Бизнесмен уверен, что этот вопрос очень важен.

Ранее Всемирный банк выпустил отчет об экономике РФ, в котором говорится, что для роста экономики России нужно пересмотреть политику импортозамещения, поддержать сектор услуг, сообщает «Национальная служба новостей». Путин в сентябре рассказал, что российская экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, передает RT.