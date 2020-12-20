В Санкт-Петербурге осталось 27 коек для больных коронавирусом

Санкт-Петербург занимает второе место в РФ по количеству заболевших в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге заканчиваются койки для коронавирусных больных. Согласно информационной справке по противодействию эпидемии, на сегодняшний день в городских больницах осталось всего 27 специализированных мест для инфицированных. Данные опубликованы на сайте администрации Санкт-Петербурга

Отчет, представленный Межведомственным координационным советом Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавирусной инфекции, содержит два графика изменения количества мест в стационарах города. «К 50-й неделе эпидемии в Санкт-Петербурге были заняты 10 145 коек, свободны — 386. К 51-й неделе свободными остались только 27 коек», — следует из документа.

По информации ведомства, на данный момент у 7 448 пациентов, занимающих койки, диагностирован коронавирус средней степени тяжести. Еще 2 444 пациента проходят лечение от тяжелой формы вируса, 612 госпитализированы с легкими формами.

Согласно статистике федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки в России зафиксировано 28 948 новых случаев заболевания коронавирусом. Санкт-Петербург занимает второе место по стране по среднесуточному приросту. За прошедший день в городе COVID-19 заразились 3 759 человек.