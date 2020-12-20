Вирусолог заявил об опасности нового штамма коронавируса для РФ

Новая разновидность коронавируса, которая распространяется в Великобритании, более заразна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

России стоит прекратить авиасообщение с Великобританией из-за появившейся там более заразной разновидности коронавируса. Новый штамм потенциально опасен для нашей страны, рассказал URA.RU российский ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы. Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время», — заявил Аграновский.

Вирусолог отметил, что в ситуации есть один успокаивающий момент — скорее всего, вирус не поменяет эпитопы (часть макромолекулы антигена) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. Это значит, что существующие вакцины будут эффективны против новой модификации коронавируса.

С ним согласен один из старейших вирусологов России. Главное, что у коронавируса мутировала только контагиозность (заразительность), но не поменялась антигенная структура, подчеркивает он. Это могло произойти из-за несоблюдения англичанами карантинных мер, предполагает эксперт.

«Я думаю, что там вирус попал в какой-то пул людей с очень низким уровнем иммунитета. Поэтому он мог так изменить свои свойства. Или он попал в условия, когда люди пренебрегали индивидуальной изоляцией, не соблюдали расстояний, находились в состоянии скученности. Это тоже могло повлиять на изменение свойства вируса в худшую сторону», — рассказал ученый URA.RU на правах анонимности. Хотя вакцина будет эффективна против нового вида COVID-19, если вирус попадет в Россию, гражданам придется начать тщательнее соблюдать перчаточно-масочный режим.

Всемирная организация здравоохранения уже заинтересовалась новым типом коронавируса из Великобритании. Такая же мутация выявлена в Нидерландах, Дании и Австралии. Новый вариант вируса может быть на 70% заразнее, из-за этого правительство Великобритании повысило уровень карантина в стране. Нидерланды, Италия и Бельгия закрыли авиасообщение с островом. То же самое планируют сделать Германия и Франция, пишет ТАСС. Авиасообщение между Россией и Великобританией пока сохраняется.