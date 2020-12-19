ВОЗ заинтересовалась новым и более заразным типом коронавируса

ВОЗ следит за распространением нового типа коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оперативно получает информацию о новом типе коронавируса от властей Великобритании. В организации пообещали предупредить другие государства о характеристиках нового штамма после исследований.

«Мы поддерживаем тесный контакт с официальными лицами Великобритании по поводу нового варианта вируса COVID19. Они продолжат делиться информацией, результатами своих анализов и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность, когда узнаем больше о характеристиках этого варианта вируса и любых последствиях», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

15 декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. При этом пока неизвестно, является ли он более опасным, чем предыдущий штамм, передает телеканал 360. При этом в британском Минздраве подчеркнули, что подобные штаммы уже были обнаружены в разных странах Европы в последние месяцы. Вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что у коронавируса есть весь потенциал, чтобы мутировать настолько, что вакцины станут бесполезными — и этот процесс остановить невозможно.