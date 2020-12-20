Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились Фото: Instagram, Елизавета Арзамасова

Актриса телесериала «Папины дочки», которая играла Галину Сергеевну, 25-летняя Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пара объявила об этом в своих Instagram-аккаунтах.

«Маршрут построен!» — подписали новобрачные видео из ЗАГСа. В описании к видео они также отметили друг друга. Свадьба прошла в Москве, но не афишировалась.

В комментариях пользователи написали паре множество поздравлений, уточняет агентство Nation News. Также Авербух и Арзамасова получили теплые слова от других звезд, в том числе от Мирославы Карпович, которая играла Машу в «Папиных дочках». Однако многие россияне расстроились, что Арзамасова не выбрала в мужья Илью Полежайкина (актера Михаила Казакова) из сериала.

Молодожены познакомились в 2011 году на телешоу «Ледниковый период». Арзамасова была участницей проекта, а Авербух — ее наставником. О том, что у них с Елизаветой романтические отношения, Авербух заявлял еще летом.