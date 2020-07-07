Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек»

Фигурист старше актрисы на 21 год Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Фигурист и хореограф ледовых шоу Илья Авербух встречается со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Романтические отношения с 25-летней актрисой подтвердил сам спортсмен.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал эти истории, потому что они были лживыми, но здесь правда. Эта информация не имеет никакого отношения к продвижению каких-либо шоу, а имеет отношение к личной жизни», — сообщил Авербух «Пятому каналу». От дальнейших комментариев фигурист отказался.

Заслуженный мастер спорта России, предприниматель и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух развелся с олимпийской чемпионкой Ириной Лобачевой в 2007 году. Они были в браке с 1995 года. Недавно 46-летнего фигуриста заметили в компании Арзамасовой в одном из летних кафе. Сама актриса не афиширует свою личную жизнь. Известно, что раньше девушка встречалась со своим коллегой Филиппом Бледным, который старше Арзамасовой на семь лет.

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