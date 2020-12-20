20 декабря 2020

Страны ЕС закрыли границы с Британией из-за новой мутации COVID. Россия — нет

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту
Страны ЕС начали закрывать границы с Великобританией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Страны Евросоюза решили закрыть границы с Великобританией из-за быстрого распространения там нового, предположительно, более заразного вида коронавируса. Москва такого решения еще не приняла, следует из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19.

В субботу вечером британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит в режим карантина из-за распространения нового штамма коронавируса. В ответ на это Франция, Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Эстония и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.

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Что касается России, «Аэрофлот» — единственная авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы из Москвы в Лондон, не обладает информацией о приостановке сообщения с Британией. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика Михаил Демин:

«Решение о приостановке и возобновлении авиасообщения принимает правительственный штаб. У нас на данный момент нет информации о таком решении». В оперштабе по борьбе с коронавирусом журналистам сказали, что ситуация находится на контроле, а о соответствующих решениях сообщат дополнительно.

О новой мутации коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По предварительным данным, этот штамм распространяется быстрее и может быть на 70% более заразен своих предшественников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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