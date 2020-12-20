Минтруд РФ хочет расширить список получателей детских выплат

Находящиеся под опекой дети получат право на пособие с 3 до 7 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России хотят изменить порядок выплат на детей от трех до семи лет. В настоящий момент при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на пособие не учитываются дети, находящиеся под опекой. Минтруд предлагает изменения, после которых их тоже будут принимать во внимание.

«По букве закона они (дети под опекой) считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости. Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия», — цитирует газета «Известия» представителей министерства. Проект постановления уже проходит межведомственное согласование. Всего на 2021 год из федерального бюджета запланировано выделить 276 млрд рублей на соответствующие выплаты семьям с детьми.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о том, что семьи с детьми получат к Новому году очередную единовременную выплату, сообщает агентство Nation News. Она составит 5 000 рублей и будет перечисляться на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно. На эти цели из бюджета будет направлено более 73,5 миллиардов рублей. Заявление на новогодние выплаты будут рассматриваться в течение пяти дней.