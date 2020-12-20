20 декабря 2020

СберИндекс назвал самые востребованные в 2021 году профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Москва. 2019.05.29. Круглый стол в ЭИСИ. Москва, офис, клерк, сити
Исследование выявило наиболее востребованные в 2021 году профессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году наиболее востребованными на рынке труда будут медицинские работники, фармацевты, IT-специалисты и профессии сферы услуг. Это следует из исследования, которое провели сервис Работа.ру и СберИндекс.

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — приводит ТАСС результаты исследования, которое проводилось в декабре. Эксперты проанализировали больше 18 млн резюме и 200 тысяч вакансий.

Более того, аналитики прогнозируют, что в следующем году закрепится дистанционный формат работы — вакансий с пометкой «удаленная работа» стало на 44% больше, чем годом ранее. Продолжит расти спрос и на фриланс. Количество кандидатов, ищущих работу со свободным графиком, увеличилось на 23%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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