СберИндекс назвал самые востребованные в 2021 году профессии

В 2021 году наиболее востребованными на рынке труда будут медицинские работники, фармацевты, IT-специалисты и профессии сферы услуг. Это следует из исследования, которое провели сервис Работа.ру и СберИндекс.
«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — приводит ТАСС результаты исследования, которое проводилось в декабре. Эксперты проанализировали больше 18 млн резюме и 200 тысяч вакансий.
Более того, аналитики прогнозируют, что в следующем году закрепится дистанционный формат работы — вакансий с пометкой «удаленная работа» стало на 44% больше, чем годом ранее. Продолжит расти спрос и на фриланс. Количество кандидатов, ищущих работу со свободным графиком, увеличилось на 23%.
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