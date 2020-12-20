«Ъ»: в деле экс-руководства Ростеха фигурирует завод «Искандеров»

Сумма ущерба по уголовному делу Ростеха составляет от 5 до 80 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арестованные сотрудники Ростеха Алла Лалетина, Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова устраивали «мертвых душ» в московский офис Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), который производит головные части ракет для комплексов «Искандер». Сумма ущерба от их деятельности может составлять от 5 до 80 млн. Об этом журналистам рассказали источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что экс-директор департамента «Ростеха» по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина в 2018 году вступила в сговор с заместителем гендиректора «Техмаша» (входит в Ростех) Людмилой Животовской с целью хищения средств НЗИВ, позже в преступную группу были вовлечены Екатерина Тютюникова. Они устроили на завод 14 «мертвых душ», включая своих супругов, которые на предприятии не работали. Их зарплата обналичивалась и использовалась на личные нужды. Следствие уверено, что именно экс-директор департамента «Ростеха» была организатором этой аферы, а остальные участники группы — исполнителями.

«Сумма похищенных таким образом из бюджета средств окончательно не установлена: пока в материалах дела фигурирует формулировка „более 5 млн руб.“, однако, по данным источников, уже сейчас можно говорить о 80 млн рублей. Скорее всего, и эта цифра неокончательная», — передает « Коммерсант ».

О задержании бывшего топ-менеджера Ростеха Аллы Лалетиной стало известно 9 декабря. Ее поместили под домашний арест после признательных показаний Тютюниковой. Лалетина за свою деятельность в Ростехе была отмечена орденом Дружбы. С 2005 по 2007 год была руководителем проекта дирекции углеводородного сырья СИБУРа. С 2007 по 2010 год являлась директором корпоративно-правового департамента компании «СибурТюменьГаз».