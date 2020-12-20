Падение зарплат россиян достигло рекордного уровня

В октябре зарплаты россиян оказались почти на 9% меньше нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В октябре отставание начисленного фонда оплаты труда (ФОТ) от нормальных значений достиг рекордного за год уровня. Это стало прямым следствием второй волны распространения коронавируса, следует из данных исследования «СберИндекса» и рекрутингового сервиса «Работа.ру».

Весной и летом этого года начисленный ФОТ сильно отклонялся от нормального трендового уровня. Так, в апреле и мае россиянам выплатили на 6,1% и 7,7% меньше, чем должны были при условии отсутствия карантинных мер. После снятия ограничений ситуация улучшилась: в июле отклонение от нормы составило 2,5%, в августе — 1%.

«Однако осенью, на фоне второй волны COVID-19, россияне снова получили значительно меньше выплат, чем могли в отсутствие эпидемии: отставание начисленного ФОТ от нормальных значений в сентябре достигло 5,5%, а в октябре стало максимальным за год — 8,9%», — пишет РБК со ссылкой на исследование. По мнению аналитиков, такое падение — результат второй волны пандемии. Наиболее заметные сокращения выплат зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите — на 11,3%, а также в транспорте и логистике (8,3%) и услугах ЖКХ (6,3%).