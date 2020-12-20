В ВШЭ предложили «умную оптимизацию» штата госслужащих

ВШЭ предложило продолжить оптимизацию штатов правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству РФ провести «умную оптимизацию» численности госслужащих, которая будет базироваться на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве. Инициатива изложена в докладе НИУ ВШЭ, который будет опубликован 21 декабря.

В документе говорится, что в ноябре этого года главам федеральных ведомств было поручено не только сократить численность госслужащих, но и провести мероприятия по изменению структуры управления до 1 апреля 2021-го. Уже к маю руководители органов исполнительной власти должны отчитаться перед кабмином о проделанной работе. В ВШЭ считают, что при текущем уровне вакансий (около 18%) сокращены в основном будут не реальные госслужащие, а вакантные позиции.

«Правительству жизненно необходимо не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований», — приводит газета «Известия» выдержку из доклада.

Его авторы подчеркивают, что в 29 из 52 ведомств доля кадрового состава превышает 30%. Такой перекос можно устранить путем цифровизации процессов. Это позволит высвободить до 2267 человек (без учета сокращения вакансий). После переобучения эти люди могли бы выполнять профильные функции.

В ноябре, напомним, стало известно, что правительство РФ в скором времени объявит о введении единых стандартов органов исполнительной власти. В 2021 году в основном за счет незаполненных вакансий будут сокращены 5% центральных аппаратов министерств и ведомств, а также 10% штатов территориальных органов.