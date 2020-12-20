20 декабря 2020

Биолог заявила о способности коронавируса «пробуждать» рак

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, covid-19, коронавирус, ковид
Длительное воспаление при COVID может привести к раку Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции способны «пробудить» рак. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«У человека долгое время повышена температура. Вот это-то воспаление и может спровоцировать неприятные последствия. Опухоль, которая сидела тихо и не шевелилась, может выйти из своей защищающей капсулы и начать дальнейшее распространение по телу», — цитирует Баранову Lenta.ru. При этом она добавила, что некоторые онколитические вирусы, наоборот, могут помочь снизить скорость развития онкологии.

Ранее председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула заявил, что симптомы COVID-19 и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боли в мышцах, потере обоняния и вкуса. Однако постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса и чувство усталости указывают именно на рак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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