Правительству РФ рекомендуют ввести бесплатное питание для бедных

В Общественной палате предложили ввести продуктовые карты для небогатых россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

На фоне кризиса и повышения цен на базовые продукты питания властям РФ стоит задуматься над введением продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян. Такое мнение выразила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

В беседе с журналистами она отметила, что хоть власти страны и зафиксировали верхние пределы цен на основным продукты, такая мера будет действовать только три месяца. Цены заморозятся на «незначительное время», после чего их «снова будет диктовать рынок».

«Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению. На мой взгляд, такая поддержка нуждающимся гражданам необходима», — приводит РИА «Новости» слова Оглоблиной.

Ситуация с необоснованным ростом цен на базовые продукты находится на контроле властей после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Позже крупные торговые сети согласились подписать соглашение о стабилизации цен. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что цены на сахар снизят до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло до 110 рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как напоминает RT, призвал не увлекаться заморозкой цен на продукты, подчеркнув, что меры несут кратковременный характер.