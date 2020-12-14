Почти 60 крупных торговых розничных сетей, а также Союз сахаропроизводителей и Масложировой союз России готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом журналистам рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«Будет подписано соглашение между ретейлерами. <…> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <…> и два союза — масложировой и сахарный», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что власти сделают все, чтобы стабилизировать цены на основные продукты питания.
Ранее ТАСС сообщил, что Госдума позовет главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на заседание из-за «необоснованного подъема цен на такие продукты». Председатель Госдумы Вячестав Володин уже поручил главе комитета по экономической политике Сергею Жигареву и первому вице-спикеру парламента Александру Жукову продумать формат встречи с министром.
Предположительно, она состоится уже в начале следующей недели. В ней могут принять участие руководители фракций, председатель нижней палаты парламента, первые заместители, заинтересованные председатели комитетов и, возможно, наиболее активные депутаты.
Подписывайтесь на URA.RU в