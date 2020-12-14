14 декабря 2020

Минпромторг РФ анонсировал стабилизацию цен на продукты питания. Торговые сети готовы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, покупатель, продукты, корзина с продуктами, продуктовая корзина, магазин
Торговые сети готовы подписать соглашение о стабилизации цен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Почти 60 крупных торговых розничных сетей, а также Союз сахаропроизводителей и Масложировой союз России готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом журналистам рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Новость по теме
Правительство РФ хочет в 3 раза ограничить рост цен на продукты

«Будет подписано соглашение между ретейлерами. <…> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <…> и два союза — масложировой и сахарный», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что власти сделают все, чтобы стабилизировать цены на основные продукты питания.

Ранее ТАСС сообщил, что Госдума позовет главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на заседание из-за «необоснованного подъема цен на такие продукты». Председатель Госдумы Вячестав Володин уже поручил главе комитета по экономической политике Сергею Жигареву и первому вице-спикеру парламента Александру Жукову продумать формат встречи с министром.

Предположительно, она состоится уже в начале следующей недели. В ней могут принять участие руководители фракций, председатель нижней палаты парламента, первые заместители, заинтересованные председатели комитетов и, возможно, наиболее активные депутаты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...