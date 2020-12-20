20 декабря 2020

Роспотребнадзор: что нельзя делать после прививки от коронавируса

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Россиянам рекомендовали избегать стресса и аллергических реакций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После вакцинации от коронавируса россиянам следует придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями в стадии обострения.

5 декабря в России началась вакцинация граждан от COVID-19. При этом врачи советуют не ставить прививки детям до 12 лет и людям с антителами. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уже к февралю в гражданском обороте появится примерно 6,9 млн доз препарата «Спутник V». Он будет создавать иммунитет более чем на два года, а вакцина «Эпиваккорона» центра «Вектор» сможет защитить организм минимум на полгода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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