Роспотребнадзор: что нельзя делать после прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавируса россиянам следует придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями в стадии обострения.
5 декабря в России началась вакцинация граждан от COVID-19. При этом врачи советуют не ставить прививки детям до 12 лет и людям с антителами. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уже к февралю в гражданском обороте появится примерно 6,9 млн доз препарата «Спутник V». Он будет создавать иммунитет более чем на два года, а вакцина «Эпиваккорона» центра «Вектор» сможет защитить организм минимум на полгода.
Подписывайтесь на URA.RU в