Голикова раскрыла детали массовой вакцинации от коронавируса в РФ

В России до конца февраля 2021 года в гражданском обороте появится примерно 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины „Спутник V“», — приводятся слова Голиковой на официальном сайте правительства РФ. Она подчеркнула, что тем, кто проходит вакцинацию, стоит ограничить употребление алкоголя, так как он угнетает иммунную систему.
Она отметила, что стоит воздержаться и от употребления лекарств, которые негативно сказываются на иммунитете. Вице-премьер РФ рассказала, что Россия не скрывает статистику смертей от коронавируса. «По истечении 40 дней после отчетного периода ее (статистику — прим. ред.) публикуем», — рассказала Голикова.
Ранее она заявила, что с апреля по октябрь 2020 года в России умерли 78 247 человек с коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал у 37 566 человек, рассказала она.
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