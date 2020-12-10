Голикова раскрыла детали массовой вакцинации от коронавируса в РФ

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова напомнила, что проходящим вакцинацию от коронавируса стоит ограничить употребление алкоголя Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России до конца февраля 2021 года в гражданском обороте появится примерно 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины „Спутник V“», — приводятся слова Голиковой на официальном сайте правительства РФ. Она подчеркнула, что тем, кто проходит вакцинацию, стоит ограничить употребление алкоголя, так как он угнетает иммунную систему.

Она отметила, что стоит воздержаться и от употребления лекарств, которые негативно сказываются на иммунитете. Вице-премьер РФ рассказала, что Россия не скрывает статистику смертей от коронавируса. «По истечении 40 дней после отчетного периода ее (статистику — прим. ред.) публикуем», — рассказала Голикова.

Ранее она заявила, что с апреля по октябрь 2020 года в России умерли 78 247 человек с коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал у 37 566 человек, рассказала она.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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