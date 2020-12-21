В РФ поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Врачи выявили 29 350 случаев коронавируса 20 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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За прошедшие сутки в России зафиксировано 29 350 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордное число случаев в декабре, сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — указано в заявлении оперштаба по коронавирусу. Погибло за сутки 493 человек, выздоровело 19 705 Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 2 877 727 человек, 2 295 362 из них вылечились. Скончались от инфекции 51 351 россиян.

Среди регионов России Москва остается лидером по числу заболевших коронавирусом — за сутки в столице врачи подтвердили 7 797 случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 752), далее — Московская область (+1 523).

В регионах УрФО наибольший прирост пациентов с COVID-19 наблюдался в Свердловской области — 396 случаев за сутки. На втором месте оказался Пермский край и 330 больных, на третьем — Челябинская область и 312. Затем идут ХМАО (+222), ЯНАО (+188). В Курганской области оказалось меньше всего случаев коронавируса — 104.