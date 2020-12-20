РБК: каждый третий россиянин потерял в доходах

Треть работающих россиян в этом году заявила о сокращении доходов. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays.
«О снижении доходов заявили 32% респондентов. У 15% опрошенных доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11-20%, еще у 9% — на 5-10%. По итогам 2019 года о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников исследования», — говорится в материалах исследования, которые цитирует РБК.
При этом у 38% опрошенных россиян доходы либо остались на прежнем уровне, либо выросли. Стали получать больше денег 30% респондентов. В исследовании отмечается, что в прошлом году таких граждан насчитывалось 58%.
Ранее еще одно исследование о доходах россиян подготовили «СберИндекс» и «Работа.ру». В его итогах отмечается, что в октябре заработные платы жителей России впервые за год упали так низко — на 8,9%. Сильнее всего сокращение ощутили сотрудники общепита и гостиничного бизнеса.
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