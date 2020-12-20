20 декабря 2020

23 страны закрыли границы для англичан из-за нового штамма COVID

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Границы с Великобританией закрыли уже 23 страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Канада стала 23 страной, которая приостановила авиасообщение с Великобританией. Это связано с обнаружением нового штамма коронавируса. Ограничения продлятся 72 часа.

«Все коммерческие, частные и чартерные рейсы, перевозящие пассажиров из Великобритании, будут приостановлены с полуночи сегодняшнего дня. Ограничение не распространяется на грузовые полеты, посадку самолетов и полеты с техническими остановками, когда пассажиры не высаживаются. Министр транспорта Марк Гарно считает необходимым для безопасности авиации и защиты населения запретить [операции] коммерческого воздушного транспорта из Соединенного Королевства для перевозки пассажиров, прибывающих в Канаду», — говорится в сообщении для летчиков (NOTAM) от Transport Canada, которое есть в распоряжении издания CBC.

Всего на данный момент границы с Великобританией закрыли 23 страны. Большинство из них — государства, входящие в Евросоюз, уточняет RT:

  • Нидерланды;
  • Бельгия;
  • Италия;
  • Австрия;
  • Германия;
  • Испания;
  • Португалия;
  • Болгария;
  • Франция;
  • Швеция;
  • Турция;
  • Канада;
  • Саудовская Аравия;
  • Израиль;
  • Сальвадор;
  • Ирландия;
  • Чешская Республика;
  • Колумбия;
  • Марокко;
  • Чили;
  • Финляндия;
  • Дания;
  • Аргентина.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля. По его словам, люди должны вести себя как зараженные, даже если они здоровы. «Правительству пришлось действовать быстро и решительно», — передает его слова Sky News.

Тем временем в Брюсселе представители стран Евросоюза собираются провести совещание, посвященное новому штамму коронавируса. В ВОЗ уточнили, что летальность от нового штамма пока что не подтверждена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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