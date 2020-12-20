23 страны закрыли границы для англичан из-за нового штамма COVID

Канада стала 23 страной, которая приостановила авиасообщение с Великобританией. Это связано с обнаружением нового штамма коронавируса. Ограничения продлятся 72 часа.
«Все коммерческие, частные и чартерные рейсы, перевозящие пассажиров из Великобритании, будут приостановлены с полуночи сегодняшнего дня. Ограничение не распространяется на грузовые полеты, посадку самолетов и полеты с техническими остановками, когда пассажиры не высаживаются. Министр транспорта Марк Гарно считает необходимым для безопасности авиации и защиты населения запретить [операции] коммерческого воздушного транспорта из Соединенного Королевства для перевозки пассажиров, прибывающих в Канаду», — говорится в сообщении для летчиков (NOTAM) от Transport Canada, которое есть в распоряжении издания CBC.
Всего на данный момент границы с Великобританией закрыли 23 страны. Большинство из них — государства, входящие в Евросоюз, уточняет RT:
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Италия;
- Австрия;
- Германия;
- Испания;
- Португалия;
- Болгария;
- Франция;
- Швеция;
- Турция;
- Канада;
- Саудовская Аравия;
- Израиль;
- Сальвадор;
- Ирландия;
- Чешская Республика;
- Колумбия;
- Марокко;
- Чили;
- Финляндия;
- Дания;
- Аргентина.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля. По его словам, люди должны вести себя как зараженные, даже если они здоровы. «Правительству пришлось действовать быстро и решительно», — передает его слова Sky News.
Тем временем в Брюсселе представители стран Евросоюза собираются провести совещание, посвященное новому штамму коронавируса. В ВОЗ уточнили, что летальность от нового штамма пока что не подтверждена.
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