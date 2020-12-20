На Дальнем Востоке открылись первые рестораны быстрого питания McDonald’s. До конца года появятся три ресторана во Владивостоке и два в Хабаровске.
«Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети — три во Владивостоке, а также два в Хабаровске», — говорится в сообщении компании, которое передает ТАСС. Для развития региона в течение пяти лет McDonald’s инвестирует около двух миллиардов рублей.
Для работы в новых ресторанах были приглашены сотрудники из разных регионов России и создано более 350 рабочих мест. Как отмечает вице-премьер Приморского края Константин Шестаков, открытие McDonald’s повысит качество ресторанных услуг в регионе.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса рестораны McDonald’s в Москве ввели регистрацию посетителей. Целью принятых мер является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими.
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