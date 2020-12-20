20 декабря 2020

На Дальнем Востоке заработали первые рестораны McDonald’s

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
Три ресторана появятся во Владивостоке и два — в Хабаровске Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

На Дальнем Востоке открылись первые рестораны быстрого питания McDonald’s. До конца года появятся три ресторана во Владивостоке и два в Хабаровске.

«Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети — три во Владивостоке, а также два в Хабаровске», — говорится в сообщении компании, которое передает ТАСС. Для развития региона в течение пяти лет McDonald’s инвестирует около двух миллиардов рублей.

Для работы в новых ресторанах были приглашены сотрудники из разных регионов России и создано более 350 рабочих мест. Как отмечает вице-премьер Приморского края Константин Шестаков, открытие McDonald’s повысит качество ресторанных услуг в регионе.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса рестораны McDonald’s в Москве ввели регистрацию посетителей. Целью принятых мер является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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