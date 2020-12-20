Россияне начали получать обещанные Путиным деньги на детей

Жители России начали получать детские выплаты в пять тысяч рублей. Об этом сообщила читательница URA.RU.
О пришедших выплатах также сообщают пользовательницы приложения momlife и форума u-mama.ru. Всего выплаты на детей до 7 лет к Новому году получат 16 млн семей, напоминает «
На большой пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, президент РФ Владимир Путин анонсировал новогодние выплаты семьям с детьми. В социальных сетях остались не очень довольны решением президента. Одни считают, что государство должно помогать всем детям, не только семилетним. Другие решили, что неплохо было бы давать больше денег, 5 тысяч, по их мнению, это мало.
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