17 декабря 2020

В соцсетях жалуются на пособие в 5000 рублей на детей. «Несправедливо»

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва
На пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал выплатить к Новому году еще одно пособие семьям с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Пользователи в социальных сетях негодуют от назначения пятитысячного пособия детям до 7 лет. Кто-то считает, что нужно платить всем детям, кто-то просто заявляет, что это очень маленькая сумма.

«Интересный подход, конечно. До 7 лет — дети с потребностями и прочим. После 7 лет — не дети, им ничего не надо», — пишет в Instagram пользователь shafigullina359. Другие пользователи отмечают, что на фоне падения рубля — эта сумма очень небольшая.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о новогодней выплате для семей с детьми. Пособие выплатят на каждого ребенка в возрасте до сети лет включительно в размере пяти тысяч рублей, пишет агентство Nation News. Они придут в декабре автоматически на основании ранее поданных заявлений об одновременных выплатах, уточняет телеканал 360. При этом Путин заявил, что дополнительные меры поддержки семей с детьми могут быть продлены и на 2021 год, передает «Пятый канал».

Многие пользователи отметили несправедливость в решении президента
Instagram
В перерасчете на доллар пособие не является серьезной суммой
Instagram
К такому решению относятся недоверительно
Instagram
Однако есть и те, кто доволен решением президента
Twitter
Пользователи сразу начали шутить по поводу того, как команда блогера Алексея Навального параллельно выпустила видео с просьбой о финподдержке
Twitter
Некоторые перешли на шутки о материнстве с домашними животными, на которых уходит много денег
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