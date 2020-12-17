На пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал выплатить к Новому году еще одно пособие семьям с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пользователи в социальных сетях негодуют от назначения пятитысячного пособия детям до 7 лет. Кто-то считает, что нужно платить всем детям, кто-то просто заявляет, что это очень маленькая сумма.

«Интересный подход, конечно. До 7 лет — дети с потребностями и прочим. После 7 лет — не дети, им ничего не надо», — пишет в Instagram пользователь shafigullina359. Другие пользователи отмечают, что на фоне падения рубля — эта сумма очень небольшая.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о новогодней выплате для семей с детьми. Пособие выплатят на каждого ребенка в возрасте до сети лет включительно в размере пяти тысяч рублей, пишет агентство Nation News. Они придут в декабре автоматически на основании ранее поданных заявлений об одновременных выплатах, уточняет телеканал 360. При этом Путин заявил, что дополнительные меры поддержки семей с детьми могут быть продлены и на 2021 год, передает «Пятый канал».

Многие пользователи отметили несправедливость в решении президента Instagram

В перерасчете на доллар пособие не является серьезной суммой Instagram

К такому решению относятся недоверительно Instagram

Однако есть и те, кто доволен решением президента Twitter

Пользователи сразу начали шутить по поводу того, как команда блогера Алексея Навального параллельно выпустила видео с просьбой о финподдержке Twitter

Некоторые перешли на шутки о материнстве с домашними животными, на которых уходит много денег Twitter