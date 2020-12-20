20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Из мэрии Челябинска ушел главный эколог. Ему сразу нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Кресло начальника управления экологии Челябинска пустовало недолго Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления экологии мэрии Челябинска Алена Юшкова ушла в отставку. Новым начальником управления назначен Иван Кинев. Об этом глава города Наталья Котова сообщила на аппаратном совещании 21 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Я надеюсь, что вы быстро разберетесь со структурой и внесете свои предложения по улучшению работы управления», — заявила Котова Киневу. Ранее Кинев работал начальником отдела в управлении ЖКХ мэрии Челябинска. Ему 43 года.

Юшкова ушла с должности начальника управления экологии и природопользования мэрии по собственному желанию. На этой должности она проработала с начала октября 2019 года. О причинах ее ухода не сообщается. Связаться с Юшковой URA.RU не удалось.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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