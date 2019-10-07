Евгений Крехтунов покидает мэрию Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр по городскому хозяйству Челябинска Евгений Крехтунов уволен. Он подал заявление об отставке в пятницу, сообщила на аппаратном совещании 7 октября глава города Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».

«Крехтунов уволился в пятницу по собственному желанию. В части ЖКХ его обязанности будет исполнять [руководитель управления ЖКХ] Дмитрий Петров, в части безопасности жизнедеятельности — Александр Рымарев, по экологии — начальник управления экологии Алена Юшкова», — сказала Котова.

Источник «URA.RU» подчеркнул, что для увольнения были веские основания. «В разгар начала отопительного сезона Крехтунов улетел в отпуск на две недели. Потом продлил отдых еще на неделю. В это время были сложности с подключением некоторых домов к теплу», — сказал собеседник.

Губернатор Алексей Текслер ранее отозвал из отпуска врио главы Карталинского района Сергея Ломовцева, чья территория провалила старт отопительного сезона. После этого чиновник подал в отставку.