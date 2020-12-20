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Курганскому депутату грозит штраф за нарушение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского депутата хотели оштрафовать за акцию в пандемию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Курганской области суд рассмотрел протокол в отношении депутата Курганской областной думы от «Единой России» Сергея Максимова за нарушение карантина. В период запрета депутат провел массовое мероприятие по раздаче масок. Информация о суде размещена на сайте Шадринского районного суда.

Решение судья принял 18 декабря. «Вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ). Судья Антонов А.С.», — говорится в сообщении.

Протокол о правонарушении был составлен шадринскими полицейскими. О том, что депутат Максимов 3 ноября провел массовое мероприятие в период карантина, в правоохранительные органы сообщил член Общественной палаты Шадринска Александр Андрюков. Решение суда его возмутило.

«Напишу в прокуратуру, чтобы провели проверку. Если депутат, то можно нарушать запрет на проведение массовых мероприятий?» — пояснил Андрюков. С его слов, ранее активистов ЛДПР, которые проводили одиночные пикеты в Шадринске, суды штрафовали. И это происходило очень оперативно.

Получить комментарии депутата Максимова URA.RU не удалось. По телефону для предварительной записи на прием, указанному на сайте облдумы, никто не ответил.

Запрет на проведение публичных и массовых мероприятий действовал в регионе с 20 октября. Позднее с декабря формулировка оперативного штаба поменялась. «Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных мероприятий, за исключением случаев, определенных решением областного оперативного штаба», — отмечается в постановлении губернатора.

Шадринский суд не стал привлекать депутата Максимова к ответственности
Скрин с сайта Шадринского районного суда

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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