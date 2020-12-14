В Курганской области смягчили коронавирусные ограничения

Курганским пенсионерам разрешили ходить в прокуратуру и полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У жителей Курганской области старше 65 лет, для которых с октября действует обязательная самоизоляция, появилось больше возможностей выйти из дома. Постановление главы региона об этом опубликовано на портале правовой информации. Кроме того, появилось условие, при котором разрешено проводить спортивные и зрелищные мероприятия. Запрет на публичные мероприятия исключен из документа.

«Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных мероприятий, за исключением случаев, определенных решением областного оперативного штаба», — отмечается в постановлении губернатора. С 20 октября проведение таких мероприятий было под полным запретом. Вместе с ними под запретом были «публичные и иные массовые мероприятия», которых в новой редакции постановления не оказалось.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше действует в Курганской области с 12 октября до 31 декабря включительно. Пожилым людям разрешалось выходить на улицу лишь в нескольких случаях: обратиться за медицинской помощью, на работу, в ближайший магазин, погулять с домашним животным или вынести мусор. В новой редакции постановления губернатора пенсионерам разрешили выходить из дома для «посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по их повестке».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ситуации с COVID региональный оперштаб запретил проведение новогодних корпоративов в Курганской области, а заведениям общепита разрешили работать 31 декабря только до 15 часов. В тот же день оперштаб принял решение о частичной отмене дистанционной учебы для школьников.