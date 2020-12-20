Разница между закрытыми и официальными данными — в 4-5 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Реальное число жителей Екатеринбурга, заболевших коронавирусом, значительно выше цифр, публикуемых свердловским оперштабом по борьбе с COVID. Такой вывод можно сделать, сравнивая сводки оперштаба и данные закрытой статистики, предоставленные источником URA.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, по данным закрытой статистики, число екатеринбуржцев, заболевших коронавирусом с 30 ноября по 06 декабря, составляет 7200 человек. «Это пациенты, диагноз у которых подтвержден ПЦР-исследованиями», — пояснил URA.RU собеседник. При этом, согласно данным оперштаба, за эту же неделю в Екатеринбурге было выявлено 1359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (30 ноября — 172 случая, 1 декабря — 204, 2 декабря — 195, 3 декабря — 207, 4 декабря — 160, 5 декабря — 228, 6 декабря — 193).

Таким образом, разница между официальной и закрытой статистикой — 5,5 раз. Аналогичная картина — по другим периодам: по данным источника, с 7 по 13 декабря коронавирусом заболели 6,5 тысячи екатеринбуржцев, по данным оперштаба — 1498. За неделю с 14 по 20 декабря — почти 7 тысяч заболевших, данные оперштаба — 1597 (разница — в 4,4 раза).

В свердловском оперативном штабе, комментируя расхождение показателей, сослались на санитарных врачей. «Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, данные о случаях заболевания COVID-19 в регионе (и в г. Екатеринбурге в частности) ежедневно публикуются оперштабом. Иных „статистик“ ведомствами не ведется», — отметили в свердловском оперштабе.

Ранее URA.RU рассказывало, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области остается очень напряженной: число заболевших близко к пиковым значениям, рекорд по количеству новых случаев COVID постоянно обновляется. Высоким остается и количество смертей от коронавируса: ежедневно их более десятка (рекордный показатель по смертности был 13 и 15 декабря — 18 умерших).