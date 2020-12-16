Новые случаи COVID в Екатеринбурге подтверждают страшный прогноз

Пик заболеваемости вирусологи ожидали в середине декабря Инфографика: Центр мониторинга биологических рисков ФГБУ «ЦСП» ФМБА

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области остается близким к рекордным значениям. За минувшие сутки зафиксировано 397 новых случаев COVID — сообщили URA.RU в региональном коронавирусном штабе. Эта статистика подтверждают прогноз, сделанный специалистами Федерального медико-биологического агентства России.

«Состояние 652 госпитализированных оценивается как тяжелое, 366 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 242 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в свердловском оперштабе. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в больницах свердловских городов — 1 133, в больницах Екатеринбурга — 2 455. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

Согласно прогнозу, подготовленному в октябре в Центре мониторинга биологических рисков ФМБА, пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину декабря (см. график). В Свердловской области заболеваемость COVID последние три недели остается предельно высокой, пиковые значения фиксировались 11 и 12 декабря (по 402 и 401 случаю), 5 декабря (398 случаев) и 27 ноября (399). Рекордные показатели по смертности были 13 и 15 декабря (18 умерших от коронавируса).

За сутки из свердловских больниц выписано 405 человек, число выздоровевших пациентов — 45 222. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 52 933 свердловчанина. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 279 жителей Свердловской области.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта coronavirus-monitor.ru