Свердловский губернатор обсудит с коллегами ограничения по COVID

Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совещании по мерам противодействия коронавирусу в формате ВКС. Совещание значится в графике главы региона во вторник, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

Во вторник также пройдет итоговая пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева. В графике главы региона в среду — новогодний прием общественности, участие в Госсовете, а также заседание госкомиссии по незаконному обороту промышленной продукции в режиме ВКС. Также губернатор планирует провести рабочую встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрием Тишиным.

В планах главы региона также совещания по улучшению инвестиционного климата в регионе, организации школьного питания, а также совещание по вопросу формирования стратегии достижения показателей продолжительности жизни, прироста населения и уровня бедности. Губернатор также может стать зрителем хоккейных матчей с участием команды «Автомобилист».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавируса, а также рекомендовал отказаться от корпоративного празднования Нового года. Также губернатор решил не делать 31 декабря выходным днем.