Гинцбург заявил о новых свойствах вакцины «Спутник V»

Ученые выяснили, что вакцину можно хранить при плюсовых температурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» можно хранить при температуре бытового холодильника, а не только при показателях -18. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

«Небольшой секрет вам открою: уже два месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть +2, +4, сохраняет полностью активность эта вакцина», — сказал ученый журналисту Андрею Красовскому в фильме «„Спутник V“. Все о первой российской вакцине от коронавируса» на YouTube. Гинцбург добавил, что новое свойство препарата можно будет внести в регистрационное удостоверение в течение двух месяцев.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире. Препарат на два года дает иммунитет к COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Однако вирусологи предупреждают, что все вакцины могут стать бесполезными, если вирус мутирует. Один из новых штаммов коронавируса был обнаружен в Великобритании. В центре Гамалеи заявили, что нужно принимать меры защиты, сообщает телеканал 360.