Уход Орлова в мэрию запустит перестановки в свердловском кабмине

Алексей Орлов прокомментировал свой переход в мэрию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Экс-замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, назначенный первым вице-мэром Екатеринбурга, прокомментировал URA.RU свою отставку. Он заявил, что решать, кто займет его должность в правительстве Свердловской области будет губернатор. При этом по данным информированных источников, число членов правительства региона вырастет.

«Этот вопрос в компетенции губернатора», — ответил Орлов на вопрос о том, кто займет его пост в правительстве Свердловской области. Получить комментарий в департаменте информационной политики региона не удалось. Его руководитель Юлия Хусаинова не ответила на звонок корреспондента.

По данным источников в свердловском правительстве, вероятное трудоустройство Александра Высокинского в кабмин регламентирует документ, который был принят 18 декабря. Согласно ему, число членов правительства увеличивается с 27 до 28 человек.

Как писало URA.RU, Александр Высокинский готовится написать заявление о сложении полномочий, тогда как Алексей Орлов согласован на пост мэра Екатеринбурга. Высокинский ведет переговоры о назначении в правительство региона, рассказывали инсайдеры, предполагая, что он может занять один из вакантных постов — первого замгубернатора или министра финансов.