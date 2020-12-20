Источник: мэр Екатеринбурга назвал условия своей отставки

Александр Высокинский попросил губернатора не спешить с его отставкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подстраховался на случай отставки. По словам источника URA.RU в областном правительстве, градоначальник попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не проводить рокировку в администрации города, пока свердловское заксобрание не примет решение о его назначении первым замгубернатора области.

«Высокинский попросил дождаться окончательного решения заксобрания (которое по закону согласовывает кандидатуру первого замглавы региона — прим. ред.), прежде чем он покинет пост главы Екатеринбурга. Чтобы не потерять сразу все», — поделился источник. В региональном департаменте информполитики пока не комментируют ситуацию.

Заседание заксобрания намечено на 22 декабря. Вопроса о согласовании кого-либо на пост первого замгубернатора в повестке пока нет. В этой связи другой источник агентства предположил, что отставка мэра Екатеринбурга может быть отложена на неопределенный срок. «В этом есть логика: дать Высокинскому возможность спокойно передать дела, пока [новый первый вице-мэр, бывший первый замгубернатора Алексей] Орлов только погружается в процессы», — объяснил инсайдер.

На момент публикации спикер заксобрания Людмила Бабушкина не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Дозвониться до пресс-секретаря мэра Анатолия Карманова также не удалось.

Первый замгубернатора Алексей Орлов приступил к работе на посту первого вице-мэра Екатеринбурга с 21 декабря. По словам источников URA.RU, Высокинский может объявить о своей отставке, после чего Орлов станет исполняющим обязанности мэра. По предварительным данным, новым местом работы Высокинского может стать областное правительство, где вакантны две должности — первого зампредседателя (им и был Орлов) и замгубернатора — министра финансов.