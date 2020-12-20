В Тюменской области выявлен новый очаг коронавируса

За время пандемии вспышка коронавируса регистрируется уже в четвертом пансионате для пожилых граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области появился новый очаг коронавируса — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целом на территории области зарегистрировано две массовые вспышки COVID-19.

«На сегодняшний день на контроле управления имеется два очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Общее число пострадавших — 50 человек, контактных — 257 человек. К действующему очагу в ООО „Фармасинтез-Тюмень“, добавился новый — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщал, что очаги коронавируса регистрировались в ООО «Фармасинтез-Тюмень» и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В интернате наблюдение сняли на прошлой неделе.