20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень
За время пандемии вспышка коронавируса регистрируется уже в четвертом пансионате для пожилых граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области появился новый очаг коронавируса — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целом на территории области зарегистрировано две массовые вспышки COVID-19.

«На сегодняшний день на контроле управления имеется два очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Общее число пострадавших — 50 человек, контактных — 257 человек. К действующему очагу в ООО „Фармасинтез-Тюмень“, добавился новый — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщал, что очаги коронавируса регистрировались в ООО «Фармасинтез-Тюмень» и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В интернате наблюдение сняли на прошлой неделе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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