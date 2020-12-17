17 декабря 2020
16 декабря 2020

Персонал тюменского интерната заразил пенсионеров коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, человек в маске, люди в масках, скорая помощь, женщина в маске
В действующем очаге коронавируса инфекция появилась по вине персонала Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области причиной вспышки коронавируса в доме-интернате для престарелых стал персонал учреждения. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. В целом сегодня на территории области действуют два очага COVID-19.

«По действующим очагам проведены санитарно-эпидемиологические расследования, установлены источники заноса инфекции. В основном это работники, которые находились в инкубационном периоде заболевания и не выделяли вирус при заходе на работу», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

Сегодня на территории Тюменской области действуют два очага — в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов, и ООО «Фармасинтез-Тюмень». Оба не могут снять с контроля уже более четырех недель.

Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 14 декабря в регионе регистрировали три очага коронавируса. Одну вспышку — в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, на сегодняшний день удалось побороть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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