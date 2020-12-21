В свердловских магазинах из-за COVID резко подорожали продукты

При этом есть и группы товаров, у которых стоимость в период пандемии коронавируса снизилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на сахар, картофель и гречку в магазинах Свердловской области выросли более чем на 20% с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики) по еженедельному мониторингу средних розничных цен в регионе.

С начала ограничительных мер в регионе (30 марта) больше всех подорожал килограмм сахара — с 32,66 до 49,89 рубля (рост на 52,76%). Также выросла стоимость килограмма гречи — на 28% (с 83,76 до 107,09 рубля), картофеля — на 24% (с 21,71 до 26,96 рубля), подсолнечного масла — 18,5% (с 106,36 до 126,06 рубля), шлифованного риса — на 16% (с 95,1 до 110,38 рубля), а также банки мясных консерв — на 12% (с 136,5 до 152,9 рубля за 350 гр.). При этом есть и группы товаров, у которых стоимость в период пандемии COVID снизилась. Среди них — капуста (на 19,7%), репчатый лук (на 14,45%) и пшено (7,13%).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления ФАС не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты. По его словам, это связано не с пандемией, а с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые, пишет RNS . Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты. Минсельхоз России планирует, что в течение ближайших дней стоимость килограмма сахара должна снизиться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.