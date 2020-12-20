Проблемную колонию в ЯНАО проверят из-за отношения к заключенным

Ямальскую колонию №18 посетила проверка из Салехарда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исправительная колония №18 в ЯНАО, где отбывают пожизненные наказания, содержала заключенных с нарушениями. В учреждение с проверкой приехал заместитель прокурора округа Александр Демин, указавший администрации на жалобы арестантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«В деятельности администрации ИК №18 выявлены отдельные нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие порядок осуществления надзора и профилактической работы с осужденными, их материально-бытового обеспечения», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки Демин лично пообщался с некоторыми заключенными, а также обошел территорию колонии и коммунально-бытовые объекты.

В прокуратуре ЯНАО пообещали разобраться с проблемами ИК №18. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», — сообщили в надзорном органе.

Исправительная колония №18, известная также как «Полярная сова», за последние месяцы подвергалась нескольким проверкам прокуратуры. Причиной становилось содержание заключенных. Помимо этого, с конца прошлого года «Полярная сова» пытается решить проблему кадрового голода. Некомплект личного состава колонии составляет более 20 человек.

«Полярная сова» расположена в поселке Харп, она считается одной из самых строгих колоний России. Там в условиях особо жесткого режима отбывают пожизненные сроки серийный убийца Александр Пичушкин, боевик Нурпаша Кулаев, криминальный авторитет Сергей Буторин и другие.