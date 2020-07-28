Проблемную колонию в ЯНАО наказали за отношение к заключенным

Прокуратура не первый раз проверяет «Полярную сову» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии №18 в ЯНАО, где отбывают пожизненные наказания, осужденных содержали с нарушениями. Это выяснила окружная прокуратура, пришедшая туда с проверкой. Среди прочего, руководство ИК пренебрегало бытовым обеспечением осужденных.

«Сотрудниками исправительного учреждения допускались нарушения закона, регламентирующие порядок осуществления надзора за осужденными, их материально-бытового обеспечения. При этом ведомственный контроль за работой исправительного учреждения осуществлялся не в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Из-за этого троих сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности. Врио начальника УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин получил представление прокурора. По данным надзорного органа, сразу после этого были приняты меры для устранения нарушений. Прокуратура продолжит контролировать ИК №18.

Исправительная колония №18, известная также как «Полярная сова», уже подвергалась проверке прокуратуры чуть больше месяца назад. В середине июня надзорное ведомство вместе с уполномоченным по правам человека в ЯНАО нашло в колонии нарушения санитарно-гигиенических норм.

Осенью 2019 года ИК проверял Александр Герасименко, занимавший тогда пост прокурора ЯНАО. В колонии нашли нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима, нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскных и профилактических мероприятий.

С конца прошлого года «Полярная сова» пытается решить проблему кадрового голода. В октябре 2019 года колония пыталась через объявления найти больше 20 работников. По информации окружного УФСИН, на тот момент некомплект личного состава колонии составлял 29 человек.