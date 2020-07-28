27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

Проблемную колонию в ЯНАО наказали за отношение к заключенным

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, уголовник, татуировка, колония, тюрьма, наколка, заключенный, болельщики, зэк, исправительно-трудовая колония, тату, ик-6
Прокуратура не первый раз проверяет «Полярную сову» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии №18 в ЯНАО, где отбывают пожизненные наказания, осужденных содержали с нарушениями. Это выяснила окружная прокуратура, пришедшая туда с проверкой. Среди прочего, руководство ИК пренебрегало бытовым обеспечением осужденных.

«Сотрудниками исправительного учреждения допускались нарушения закона, регламентирующие порядок осуществления надзора за осужденными, их материально-бытового обеспечения. При этом ведомственный контроль за работой исправительного учреждения осуществлялся не в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Из-за этого троих сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности. Врио начальника УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин получил представление прокурора. По данным надзорного органа, сразу после этого были приняты меры для устранения нарушений. Прокуратура продолжит контролировать ИК №18.

Исправительная колония №18, известная также как «Полярная сова», уже подвергалась проверке прокуратуры чуть больше месяца назад. В середине июня надзорное ведомство вместе с уполномоченным по правам человека в ЯНАО нашло в колонии нарушения санитарно-гигиенических норм.

Осенью 2019 года ИК проверял Александр Герасименко, занимавший тогда пост прокурора ЯНАО. В колонии нашли нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима, нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскных и профилактических мероприятий.

С конца прошлого года «Полярная сова» пытается решить проблему кадрового голода. В октябре 2019 года колония пыталась через объявления найти больше 20 работников. По информации окружного УФСИН, на тот момент некомплект личного состава колонии составлял 29 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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