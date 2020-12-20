Мэрия в ЯНАО отдала контракт на 1 млрд собственной компании

Обслуживанием дорог столицы Ямала отдали «Салехарддорстрою» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие три года содержанием дорог Салехарда будет заниматься муниципальная компания «Салехарддорстрой». Предприятие стало единственным участником торгов, которые проводила мэрия, и получило контракт на 970 млн рублей. Это следует из данных госзакупки.

«Цель работы: обеспечение в период действия муниципального контракта уровня содержания не ниже 2,85 балла на автомобильных дорогах», — говорится в техническом задании. «Салехарддорстрой», как победитель торгов, должен поддерживать такое состояние дорог, чтобы для водителей не было опасных препятствий и чтобы из-за качества покрытия не возникали аварии. На дорогах не должно быть просадок, выбоин, размывания обочин и так далее.

«Салехарддорстрой» оказался единственным участником аукциона. Фирма выполнит контракт по стартовой цене — 969,6 млн рублей. Компания приступит к работе с 1 января 2021 года, договор рассчитан до 31 декабря 2023 года.

В пресс-службе мэрии Салехарда подтвердили URA.RU, что «Салехарддорстрой» был единственной организацией, заявившейся на конкурс. «В условиях контракта прописано содержание улично-дорожной сети в зимний и летний периоды. И каждый из периодов содержит свой перечень работ, делящийся на нормативные и объемные виды. Кроме того, есть перечень работ, которые проводятся всесезонно. К ним относятся: замена стекол авто павильонов; ремонт светофорных объектов; обслуживание системы сигнального освещения нерегулируемых пешеходных переходов и другое», — сказали в мэрии столицы ЯНАО.

«Салехарддорстрой» считается одним из самых проблемных предприятий города. В июле из организации был уволен директор Александр Воробьев. В конце августа мэрия Салехарда пыталась отсудить деньги у компании. В администрации настаивали, что стоимость работ «Салехарддорстроя» была завышена, и пытались вернуть 9,4 млн бюджетных средств.