25 августа 2020
24 августа 2020

Мэрия столицы ЯНАО судится с дорожниками. Чиновники требуют вернуть бюджетные миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Содержание дорог Салехарда было выполнено по завышенной цене, считают в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Структура мэрии Салехарда обратилась в Арбитражный суд ЯНАО с требованием взыскать деньги с фирмы «Салехарддорстрой». В администрации настаивают, что стоимость работ была завышена, и намерены вернуть несколько миллионов бюджетных средств. Об этом свидетельствуют документы окружного суда.

Истцом по делу выступает «Салехардская дирекция единого заказчика», подконтрольная мэрии. В картотеке арбитража сказано, что учреждение требует от «Салехарддорстроя» вернуть 9,4 млн рублей за услуги по содержанию дорог. Подробно суть претензий в материалах не раскрывается.

Однако суд указал, что заявление было подано с нарушениями и отложил дело до 25 сентября. «Оставить исковое заявление без движения», — говорится в заключении суда. Вместе с этим дирекция подала еще одно заявление к «Салехарддорстрою». В нем указана гораздо меньшая сумма — 632 тысячи рублей. Детали иска пока остаются неизвестны.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Салехарда URA.RU оперативно не удалось, там попросили паузу на подготовку ответа. В приемной «Салехарддорстроя» не ответили на звонки журналиста.

«Салехарддорстрой» считается одним из самых проблемных предприятий города. В июле из организации был уволен директор Александр Воробьев. Источники URA.RU сообщали, что у мэрии Салехарда накопилось много претензий к работе предприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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