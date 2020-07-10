Проблемное предприятие столицы ЯНАО осталось без руководителя

Мэр Салехарда продолжает формировать команду, избавляясь от тех, кто не справляется Фото: Алексей Титовский, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Должность руководителя одного из самых проблемных предприятий Салехарда (ЯНАО) осталась вакантной. Как сообщают источники URA.RU в горадминистрации, директор АО «Салехарддорстрой» Александр Воробьев покинул свой пост.

Собеседники агентства утверждают, что увольнение связано с тем, что за последние месяцы к работе компании, которая отвечает за городское хозяйство, возникало слишком много вопросов. «В адрес администрации с начала зимы сыпались жалобы на снежные завалы во дворах, затрудненность проездов, а исполнитель не спешил реагировать на сообщения», — рассказывают источники.

Жалобы на работу коммунальщиков шли в том числе через аккаунт мэра Алексея Титовского в Instagram. Дело сдвигалось с мертвой точки, лишь когда подчиненные градоначальника буквально в ручном режиме передавали заявки в «Салехарддорстрой». При этом ситуация не исправилась даже в весенний период.

В пресс-службе горадминистрации сообщение подтвердили. «Да, подтверждается, — сообщили представители мэрии. — Алексей Титовский системно формирует свою команду».

Титовский задал серьезный темп работы, за которым, как говорят в мэрии, Воробьев не успевал. В настоящее время исполняющим обязанности главы АО «Салехарддорстроя» назначен Иван Рожка, официально в полномочия главы он не вступил. Сейчас администрация и совет директоров предприятия интенсивно ищут кандидата. Известно также, что альтернативной работы Воробьеву предложено не было.

До вступления Титовского в должность Воробьев занимал пост вице-мэра, курирующего вопросы городского хозяйства. Его перевод в «Салехарддорстрой» стал одним из первых кадровых решений в горадминистрации.