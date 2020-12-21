Бузова и Малышева готовят совместный сюрприз на «Первом канале»

Ольга Бузова и Елена Малышева пообещали поклонникам сюрприз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ольга Бузова объявила о подготовке некоего сюрприза в тандеме со своей коллегой Еленой Малышевой. Об этом она написала в своем instagram-аккаунте.

«Роскошный тандем. Скоро вас ждет наш сюрприз в эфире „Первого канала“. Дальше больше», — написала Бузова под совместным фото с Малышевой.

Артистка подчеркнула, что все, что случается, — к лучшему. Она также пожелала своим подписчикам здоровья, любви и счастья. Поклонники Бузовой в комментариях сильно удивились, но обрадовались такому творческому объединению.

19 декабря Ольга Бузова стала одной из лучших ведущих года по опросам россиян, напоминает агентство Nation News. Также девушка стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей 2020-го, уточняет телеканал « Царьград ».