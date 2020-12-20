Элиту депутатского корпуса из ХМАО намерены лишить зарплаты

Руководители муниципальных дум могут остаться без зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Окружные власти намерены вдвое сократить число руководителей муниципальных дум, которые работают за бюджетную зарплату. Причем речь идет, в том числе, о самых крупных городах Югры — Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте регионе.

«В крупных муниципалитетах на освобожденной основе работают обычно два депутата — председатель думы и его заместитель. Окружные власти хотят сократить их число и оставить лишь по одному народному избраннику в каждом городе или районе, которые получают за это деньги. Такие решения пока не приняты в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Урае, Радужном, Нижневартовском и Кондинском районах», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что власти ХМАО рассчитывают, что муниципалитеты внесут поправки в уставы городов и районов до середины февраля 2021 года.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова в разговоре с URA.RU заявила, что вопрос находится в стадии обсуждения. «Какие-то территории может и согласились. Но Сургут самый большой город в округе, больше 400 тысяч населения. Как руководитель может быть без заместителя, сами подумайте. Было предложение о дифференцированном подходе. Пока идет рабочий процесс», — заявила Красноярова. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что и другие крупные муниципалитеты пытаются отстоять нынешний статус-кво. «Зарплата руководства думы может составлять в районе 4-5 миллионов рублей в год. Кто же захочет добровольно отказываться от таких доходов?», -задается вопросом собеседник агентства. В окружное правительство был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе депутаты оставили без зарплаты председателя Думы Олега Шевченко и его заместителя — Алексея Бятикова. Позже спикер был отправлен в отставку, но не согласился с этим решением и теперь пытается судиться с окружным правительством.